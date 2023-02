Fortaleza embarca para Natal com João Ricardo e Brítez na delegação

Com conexão em Salvador, a previsão de chegada do Fortaleza em Natal é 16h35min desta sexta. Os jogadores fizeram o último treino pela manhã, no Pici, antes do embarque

A delegação do Fortaleza seguiu para Natal ao meio dia desta sexta-feira, 3. No sábado, o Tricolor encara o ABC-RN, em jogo válido pela segunda rodada da Copa do Nordeste.

As novidades no grupo são os retornos do goleiro João Ricardo, recuperado de lesão na coxa direita, e do zagueiro Brítez, que cumpriu todo o protocolo de concussão. Os dois estão novamente à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda.

Com conexão em Salvador, a previsão de chegada do Fortaleza em Natal é 16h35min desta sexta. Os jogadores fizeram o último treino pela manhã, no Pici, antes do embarque.

Fortaleza e ABC se enfrentam no Frasqueirão, a partir das 18h30min deste sábado.



Com informações de Miguel Jr

