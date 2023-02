Crispim revela ansiedade por jogo do Fortaleza na Libertadores: "Não vemos a hora"

O Fortaleza entrará em campo pela segunda fase da pré-Libertadores apenas no dia 23 deste mês (fevereiro), mas os atletas já estão ansiosos para o confronto diante do Deportivo Maldonado. Em entrevista coletiva realizada nesta quinta-feira, 2, o meia Lucas Crispim assumiu que o time não vê a hora de viajar para o Uruguai, local do primeiro confronto.

“Independente do campeonato que a gente tá, não tem como não falar, a gente pensa sim na Libertadores. Não vemos a hora de chegar, de viajar logo para o Uruguai para ter esse jogo. Mas por enquanto estamos com a cabeça no ABC, depois no clássico, no Bahia, enfim. Passo a passo para que a gente possa chegar bem na Libertadores e fazer um grande jogo.”

Antes do jogo pela Libertadores, o Tricolor do Pici terá compromissos pela Copa do Nordeste e Estadual. Inclusive, já no próximo sábado, 4, a equipe cearense visita o ABC-RN pela competição regional, no Estádio Frasqueirão, em Natal. Lucas Crispim destacou a dificuldade de enfrentar o time potiguar na casa do adversário.

“A gente sabe da força que eles têm dentro de casa. O Frasqueirão lembra um pouco o PV, mais curtinho, a torcida mais perto empurrando. Que possa ter um jogo com estádio cheio, casa lotada. É um bom nível para aproveitarmos para que possamos elevar também o nosso nível. Jogar lá é muito difícil, é uma equipe muito qualificada.”

Se contra o Barbalha o Fortaleza encontrou dificuldades para converter as oportunidades criadas em gol, diante do Atlético-CE, na noite desta quarta-feira, 1º, a situação foi diferente. Lucas Crispim celebrou a efetividade da equipe leonina na goleada por 6 a 1 sobre a Águia.

“Esse é o tipo de jogo que o Fortaleza faz, de criar bastante. Graças a Deus nesse jogo a gente pôde converter (as oportunidades). A gente sabe que estávamos devendo. Nesse jogo a gente pôde converter uma série de gols. Foi um placar elástico, coisa que a gente sabe que vinha devendo. Estávamos criando bastante, mas não tinha tanta efetividade assim. É bom para ganhar confiança.”

Os próximos três jogos do Fortaleza serão contra adversários considerados de melhor nível. O escrete vermelho-azul-e-branco encara ABC, Ceará e Bahia, nesta ordem. Na coletiva, Crispim reconheceu a dificuldade dos próximos confrontos, mas afirmou que eles ajudarão a equipe a elevar o próprio nível, além de servir como preparação para a Libertadores.

“A gente sabe que os próximos jogos vão ser de um nível um pouco mais elevado. Time de Série A, como é o Bahia. O clássico que teremos, que a gente sabe da dificuldade por se tratar de um clássico, mas claro, sempre querendo vencer. Isso nos prepara, né? Para o nosso principal compromisso deste primeiro semestre (Libertadores). A gente vai usar isso como parâmetro, para que possamos evoluir ainda mais o nível de cada jogador para estar pronto.”

Na próxima terça-feira, 7, Ceará e Fortaleza irão se enfrentar pela primeira vez na atual temporada. Apesar de destacar a importância do Clássico-Rei e afirmar que sempre quer vencer o confronto, Lucas Crispim ressaltou que o foco da equipe leonina está no confronto diante do ABC.

“Sempre passa na nossa cabeça jogar um clássico, ir bem. Mas agora não é o nosso pensamento no momento. Temos uma partida muito difícil no sábado contra o ABC. Temos que pensar primeiro nesse jogo, porque a gente tem um compromisso entre nós de terminar bem essa primeira fase da Copa do Nordeste. Mas claro, a gente sabe que um clássico é sempre muito importante, a rivalidade é muito grande e vamos estar sempre querendo ganhar.”

