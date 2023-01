Barbalha x Fortaleza ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Barbalha e Fortaleza se enfrentam hoje, domingo, 29 de janeiro (29/01), pela terceira rodada do Campeonato Cearense 2023. A partida será disputada no Estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte (CE), às 17 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Nosso Futebol e no serviço de streaming DAZN. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



O técnico Juan Pablo Vojvoda deve mexer bastante na equipe que vai começar a partida e, se quiser, pode promover a estreia do atacante Júnior Santos, que foi regularizado na sexta-feira, 27.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A lista de jogadores com as quais o técnico argentino não poderá contar, no entanto, aumentou. Além de Moisés, que se recupera de uma cirurgia no pé direito e Lucero, que segue aguardando regularização, o zagueiro Emanuel Brítez sofreu uma concussão no jogo de quinta-feira, 26, contra o Sergipe, e cumpre protocolo de retorno, por isso está fora. O meia Lucas Crispim estava em transição e é dúvida.

O Barbalha vive um momento exatamente oposto ao Fortaleza, tendo perdido as duas partidas iniciais, para Ferroviário e Maracanã. Como a primeira fase é curta, com apenas cinco partidas, os jogadores da Raposa dos Verdes Canaviais sabem que não pontuar na até a terceira rodada pode significar uma ida ao quadrangular de descenso, portanto veem o jogo como crucial para as pretensões do clube.

O técnico Roni Araújo deverá fazer apenas uma mudança em relação ao time que iniciou a partida anterior. O zagueiro Charles vai deixar o time titular e Anderson Cachorrão deve ocupar a vaga. Com isso, Popó passa a atuar como volante. (Com Brenno Rebouças)

Barbalha x Fortaleza ao vivo: onde assistir à transmissão

Nosso Futebol : serviço de pay-per-view



: serviço de pay-per-view DAZN: serviço de streaming

Campeonato Cearense 2023 - Barbalha x Fortaleza

Escalação provável

Barbalha

4-4-2: Lyon; Eduardo, Rogério, Anderson Cachorrão, Dudu; Popó, João Neto, Renatinho, Dalvan; Romário, Zé Preto. Téc: Roni Araújo

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga , Brayan Ceballos, Titi, Lucas Esteves; Caio Alexandre, Ronald, Sammuel; Júnior Santos, Pedro Rocha, Silvio Romero. Téc: Vojvoda

Quando será Barbalha x Fortaleza

Hoje, domingo, 29 de janeiro (29/01), às 17 horas

Onde será Barbalha x Fortaleza

Estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte (CE)

Tags