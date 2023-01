São José x Grêmio ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

São José e Grêmio se enfrentam hoje, domingo, 29 de janeiro (29/01), pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho 2023. A partida será disputada no Estádio Passo d'Areia, em Porto Alegre (RS), às 20h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV fechado SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



A arma secreta de Renato Gaúcho tem sido o craque uruguaio Luís Suárez, contratação de peso e que tem provado o seu valor. O camisa 9 garantiu a vitória nas últimas duas partidas. Mas o Grêmio não deve contar com o atacante, porque Renato sinalizou em coletiva e, durante treino desta sexta-feira, que vai poupar alguns dos jogadores mais experiente para evitar lesões e deve ir a campo com time misto.

Do outro lado, o São José chega invicto para o confronto e com a vantagem de jogar em casa. Na terceira colocação, com quatro pontos, o time quer a vitória para buscar a liderança e sonhar com o título inédito. (Com Gazeta Esportiva)

São José x Grêmio ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV : canal de TV fechado

: canal de TV fechado Premiere: serviço de pay-per-view



Campeonato Gaúcho 2023 - São José x Grêmio

Escalação provável

São José

Fábio; Matheus Pivô, Tiago Pedra, Jadson, Marcelo; Neko, Sillas e Lissandro; Thiago Santos, Matheuzinho, Netto.

Grêmio

Brenno; Thaciano, Gustavo Martins, Bruno Uvini, Diogo Barbosa; Villasanti, Lucas Silva, Cristaldo; Ferreira, Diego Souza, Galdino.

Quando será São José x Grêmio

Hoje, domingo, 29 de janeiro (29/01), às 20h30min

Onde será São José x Grêmio

Estádio Passo d'Areia, em Porto Alegre (RS)

