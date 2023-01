São Paulo x Corinthians ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

São Paulo e Corinthians se enfrentam hoje, domingo, 29 de janeiro (29/01), pela quinta rodada do Campeonato Paulista 2023. A partida será disputada no Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP), às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere, na plataforma de streaming Paulistão Play e no canal do Youtube Paulistão. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Para essa partida, o técnico Rogério Ceni conta com alguns desfalques. Diego Costa, Moreira e Caio se recuperam de cirurgias no joelho, Nahuel Ferraresi rompeu o ligamento do joelho direito, Rafinha sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, além de André Anderson e Igor Vinícius, com pubalgia. Alisson, por sua vez, não vem participando da rotina do elenco por questões pessoais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em contrapartida, Arboleda, preservado do confronto da última quinta-feira, com a Portuguesa, devido a uma tendinite no joelho direito, deve voltar a ser relacionado. O zagueiro já havia tido uma melhora na véspera do jogo, mas a comissão técnica preferiu poupá-lo para evitar que o problema se agravasse.

O time de Fernando Lázaro chega para o clássico após vitória sobre o Guarani na última terça, de virada, por 2 a 1, com gols de Róger Guedes e Fábio Santos. O Corinthians é o segundo colocado do grupo C da competição, com sete pontos, abaixo apenas do São Bento, com oito.

O treinador ainda pode ter um retorno importante para o confronto: o volante Fausto Vera. Recuperado de uma entorse no tornozelo, o argentino treinou com o restante do elenco na última semana e deve ser novidade para o Majestoso.

Resta saber, apenas, se Fausto iniciará o jogo como titular ou será opção no banco de reservas. Vale lembrar que Lázaro não poderá contar com dois jogadores para a posição: Maycon e Cantillo. A dupla se lesionou na partida contra o Guarani, na última terça, e segue em trabalho de recuperação. (Com Gazeta Esportiva)

São Paulo x Corinthians ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere : serviço de pay-per-view

: serviço de pay-per-view Paulistão Play : serviço de streaming

: serviço de streaming Paulistão: canal do Youtube

Campeonato Paulista 2023 - São Paulo x Corinthians

Escalação provável

São Paulo

Rafael; Orejuela, Arboleda, Alan Franco e Welington; Méndez, Pablo Maia (Nestor) e Luciano; Wellington Rato, David e Calleri.

Corinthians

Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Roni (Fausto), Du Queiroz, Renato Augusto e Adson; Róger Guedes e Yuri Alberto.

Quando será São Paulo x Corinthians

Hoje, domingo, 29 de janeiro (29/01), às 18h30min

Onde será São Paulo x Corinthians

Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

Tags