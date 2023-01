Tombense x Atlético-MG ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Tombense e Atlético-MG se enfrentam hoje, domingo, 29 de janeiro (29/01), pela segunda rodada do Campeonato Mineiro 2023. A partida será disputada no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG), às 11 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Para esta partida, o técnico argentino Eduardo Coudet deve repetir o time da partida anterior, com o objetivo de dar ritmo de jogo para os atletas e preparar a equipe para o principal desafio do Atlético nesse início de temporada: a pré-Libertadores.

Do outro lado, o Tombense perdeu em sua estreia no Campeonato Mineiro para o Athletic, por 3 a 1. Nesse momento, a equipe é lanterna do Grupo D, que tem como principal time o Cruzeiro. Assim, o clube tem como objetivo tentar o seu primeiro ponto no torneio. (Com Gazeta Esportiva)

Tombense x Atlético-MG ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view



Campeonato Mineiro 2023 - Tombense x Atlético-MG

Escalação provável

Tombense

Felipe Garcia; Manoel, Roger Carvalho, Joseph e David;Trindade; Frizzo e Yann; Kleiton, Alex Sandro de Oliveira e Paulo de Souza Júnior.

Atlético-MG

Everson; Paulo Henrique, Jemerson, Bruno Fuchs e Dodô; Allan, Calebe e Edenílson; Pedrinho; Paulinho e Hulk.

Quando será Tombense x Atlético-MG

Hoje, domingo, 29 de janeiro (29/01), às 11 horas

Onde será Tombense x Atlético-MG

Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG)

