Fluminense x Botafogo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Fluminense e Botafogo se enfrentam hoje, domingo, 29 de janeiro (29/01), pela quinta rodada do Campeonato Carioca 2023. A partida será disputada no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 18 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Band e no canal de TV fechada Bandsports. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



A tendência é a de que o técnico Luís Castro use força máxima. Na quinta-feira, na vitória sobre o Madureira, o comandante rodou o time, alterando até o pensamento original. A ideia era usar os titulares no meio da semana, com time de reservas e garotos no fim de semana.

Luís Castro vem usando os primeiros jogos do Carioca como continuidade da pré-temporada. Assim, rodar o elenco é uma forma de dar tempo de jogo para o elenco e se preparar para os desafios que vão vir pela frente. (Com Gazeta Esportiva)

Fluminense x Botafogo ao vivo: onde assistir à transmissão

Band : canal de TV aberta

: canal de TV aberta Bandsports: canal de TV fechada



Campeonato Carioca 2023 - Fluminense x Botafogo

Escalação provável

Fluminense

Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel, Calegari, Martinelli, André, Arias, Giovanni, Ganso e Cano.

Botafogo

Lucas Perri, Daniel Borges, Cuesta, Adryelson, Marçal, Patrick de Paula, Tchê Tchê, Gustavo Sauer, Gabriel, Victor Sá e Tiquinho Soares.

Quando será Fluminense x Botafogo

Hoje, domingo, 29 de janeiro (29/01), às 18 horas

Onde será Fluminense x Botafogo

Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

