Fortaleza inicia check-in de entradas para jogo contra o Atlético-CE

Times se enfrentam na próxima quarta-feira, 1°, às 20h45min, no estádio Presidente Vargas, pela quarta rodada do Campeonato Cearense. Venda de ingressos se inicia na segunda, 30

O Fortaleza iniciou nesta sexta-feira, 27, a abertura de check-ins para o jogo contra o Atlético-CE. As equipes se enfrentam na próxima quarta-feira, 1° de fevereiro, no estádio Presidente Vargas, às 20h45min, pela quarta rodada do Campeonato Cearense.

O clube ressaltou a necessidade só confirmar presença no jogo o torcedor que realmente pretende ir ao estádio. No início do ano, apesar de apelo, quase 4 mil sócios do Fortaleza fizeram check-in e não foram ao embate contra o Iguatu.

Para confirmar presença, o torcedor que irá comparecer deve acessar o site Sócio Fortaleza, onde haverá um campo especializado para o jogo de acordo com o plano assinado pelo adepto. Conselheiros, sócios proprietários e sócios Leão do Pici e Leão Kids já poderão fazer o check-in nesta sexta.

Já os sócios dos planos Leão de Aço, Leão Fiel, Leão do Interior e Leão da Galera poderão confirmar presença no jogo a partir de sábado, 28.

Venda de ingressos começa na segunda-feira, 30

Os ingressos para a partida serão disponibilizados conforme disponibilidade. As vendas serão iniciadas na segunda-feira, 30, a partir das 8 horas, e também no site eFolia.



