Júnior Santos é regularizado e pode estrear pelo Fortaleza

O atacante Júnior Santos teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na tarde desta sexta-feira, 27. Com isso, o jogador de 28 anos fica apto para estrear pelo Fortaleza diante do Barbalha, no domingo, 29. O confronto é válido pelo Campeonato Cearense 2023.

Velho conhecido do torcedor tricolor, o atacante treina no Pici desde a última sexta-feira, 20. Júnior já vestiu a camisa do Fortaleza em 2019. Na oportunidade, foi campeão do Cearense e da Copa do Nordeste, sendo o artilheiro da competição regional com 8 tentos. No total, ele atuou em 27 partidas e fez 10 gols com o Manto Tricolor.



Para repatriar Júnior Santos, o Leão do Pici investiu 700 mil dólares, algo em torno de R$ 3,64 milhões, pela compra de 100% dos direitos econômicos do atleta. Em sua apresentação, na última terça-feira, 24, o jogador demonstrou que está bem à vontade no Pici.



"Tenho alguns companheiros que jogaram comigo (na primeira passagem pelo clube) e ainda estão aqui, fazendo história. A recepção foi a melhor (possível), por todos os jogadores, funcionários, é um ambiente muito bom, alegre, fui bem recebido estou me sentindo em casa, na verdade voltei para casa, melhor dizendo", afirmou.

