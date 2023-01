Solidez defensiva: Fortaleza não sofre gol há seis jogos

Time tricolor teve seu sistema defensivo potencializado a partir do returno do Campeonato Brasileiro de 2022

Em 2023, tendo um elenco mais robusto em relação ao ano anterior, o Fortaleza venceu os quatro jogos que disputou até o momento. O time tricolor mostrou superioridade contra Iguatu, Caucaia, Campinense e Sergipe, e, em nenhuma dessas partidas, sofreu gol.

Com isso, mesmo com novas peças, o Leão do Pici chegou ao seu sexto jogo sem ser vazado, sendo quatro neste ano e os últimos dois duelos de 2022, contra Red Bull Bragantino e Santos.

Até aqui, a diretoria tricolor reforçou o setor com o lateral-direito Dudu e os laterais-esquerdo Bruno Pacheco e Lucas Esteves. Outro reforço foi o goleiro João Ricardo, um dos destaques do rival Ceará e que chega para disputar a posição de titular com Fernando Miguel, que foi essencial no segundo turno da Série A 2022.

Mudança tática

Desde que chegou ao Fortaleza em maio de 2021, Juan Pablo Vojvoda ficou reconhecido por seu estilo de jogo ofensivo e agressivo. No entanto, ao longo do tempo, o técnico argentino teve que alterar um pouco a forma em que seu time joga.

A principal mudança ocorreu na virada de turno do Campeonato Brasileiro de 2022. Lanterna naquela altura, o Leão do Pici teve seu esquema tático alterado, saindo do famoso 3-5-2, tão usado por Vojvoda, para um 4-3-3. O estilo de jogo mais equilibrado solidificou o sistema defensivo, mas também não apagou o setor de ataque.

Outro acontecimento importante para a alteração do sistema tático em 2022 foi a janela de transferências do meio do ano. Yago Pikachu, um dos mais privilegiados com o 3-5-2, deixou o clube. Além disso, a chegada de jogadores como Lucas Sasha e Caio Alexandre (volantes) e Brítez (zagueiro) também foram primordiais.

Com o 4-3-3 adotado, o Fortaleza ganhou força na última linha e sustentação no meio-campo. No esquema, Vojvoda optou por utilizar três volantes em boa parte das partidas: Lucas Sasha, Caio Alexandre e Hércules (Zé Welison). Tendo o esquema alterado, o estilo de jogo do time mudou: antes mais propositivo e agressivo, o Leão se tornou uma equipe mais equilibrada e reativa.

Confira os jogos em que a defesa tricolor não foi vazada:

Fortaleza 6x0 Red Bull (Série A 2022)

Santos 0x2 Fortaleza (Série A 2022)

Fortaleza 2x0 Iguatu (Estadual 2023)

Fortaleza 1x0 Caucaia (Estadual 2023)

Fortaleza 1x0 Campinense (Nordestão 2023)

Fortaleza 1x0 Sergipe (Nordestão 2023)

