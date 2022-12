Conheça o Deportivo Maldonado, adversário do Fortaleza na 2ª fase da Libertadores

A Conmebol realizou o sorteio da pré-Libertadores de 2023 nesta quarta-feira, 21, definindo o Deportivo Maldonado-URU como adversário do Fortaleza na pré-Libertadores. Pelo segundo ano consecutivo na competição, o Tricolor do Pici enfrentará o clube uruguaio na segunda fase das prévias do torneio.

O rival do Leão será um dos estreantes na Libertadores do próximo ano. O 'Verdirrojo' conseguiu vaga na competição após boa campanha no Campeonato Uruguaio de 2022, quando foi terceiro colocado, ficando atrás apenas de Nacional e Liverpool.

Fundado em 1928, o time manda seus jogos no Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado, cidade vizinha a Punta del Este e localizada a 144km de Montevideo, capital do país. A casa dos uruguaios tem capacidade para comportar 25 mil pessoas e já recebeu jogos importantes, como a semifinal da Copa América de 1995, quando o Brasil venceu os Estados Unidos por 1 a 0.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Recentemente, o Palmeiras também jogou no estádio. Em 2016, o Verdão empatou em 2 a 2 com o River Plate-URU, em partida válida pela primeira rodada do Grupo 2 da Libertadores daquele ano.

Temporada de 2022

O Deportivo Maldonado fez história ao conquistar o terceiro lugar do campeonato nacional. Levando em consideração os números gerais da liga, o time disputou 37 partidas e somou 63 pontos.

Dividido em três partes (Apertura, Intermedio e Clausura), o Campeonato Uruguaio garante vaga direta aos dois primeiros times da tabela para a fase de grupos da Libertadores. Já o terceiro, que é o caso do Maldonado, disputa a segunda fase preliminar. O quarto colocado, por sua vez, joga desde a primeira fase.

Sobre o assunto Fortaleza enfrentará Deportivo Maldonado-URU na segunda fase da pré-Libertadores

Empresário deixa escapar acerto de João Ricardo com Fortaleza

Número recorde: Fortaleza prevê orçamento de quase R$ 210 milhões para 2023

O 'Verdirrojo' tem a base do seu elenco formada por jogadores nascidos no país. É o caso do centroavante e artilheiro do time Enzo Borges, que marcou dez gols em 31 jogos. O técnico Francisco Palladino, formado no clube, foi um dos responsáveis pelo ano histórico da equipe.

"O clube, pela primeira vez, confiou em alguém da casa, e coroamos uma campanha histórica. Eu queria retribuir todo esse amor que as pessoas nos deram durante esses anos, acho que é uma recompensa pelo esforço", comentou.

No entanto, Palladino não seguirá no clube para a próxima temporada. O treinador acertou com o Santiago Wanderers, do Chile. Para o seu lugar, o Maldonado contratou o também uruguaio Fabián Coito, que já treinou a seleção de Honduras entre 2019 e 2021.

Tags