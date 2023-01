Vojvoda avalia início de temporada do Fortaleza após três jogos

Diante do Campinense, o Fortaleza somou a terceira vitória após três jogos disputados no início da temporada. Depois do triunfo por 2 a 0 na estreia da Copa do Nordeste, o técnico Juan Pablo Vojvoda avaliou o início do Leão na temporada 2023. Para o argentino, os três jogos tiveram cenários similares, com adversários desafiando o Tricolor do Pici, especialmente com linhas defensivas.

"Os cenários dos três primeiros jogos foram similares. Encontramos adversários muito fechados, mas esse é um desafio para a gente. (...) É difícil, mas temos capacidade para procurar e temos jogadores de qualidade para quebrar a linha defensiva. Na análise das partidas, também é muito similar. Contra o Iguatu, contra o Caucaia e esta (contra o Campinense) foi muita posse de bola, construção de jogo e temos que definir jogo nos últimos metros. É difícil, mas o time realizou o desgaste com bola e conseguimos o principal e vamos continuar melhorando", examinou o treinador.

Em análise aos três jogos, Vojvoda elogiou e destacou a importância de o time não ter sido vazado. "Foi o terceiro jogo. É sempre importante manter nossa trave zerada. Também é o primeiro jogo da Copa do Nordeste e é importante começar bem essa competição que para nós é especial, pois tivemos a oportunidade de ganhar. Começar assim é sempre bom para todos", disse.

O Fortaleza já entrou em campo três vezes em 2023. As duas partidas iniciais foram válidas pelo Campeonato Cearense, onde o Leão bateu o Iguatu por 2 a 0 e o Caucaia por 1 a 0. Na atual temporada, o Tricolor disputa ainda Copa do Brasil, Copa Libertadores e Série A do Brasileirão.

