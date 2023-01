Vojvoda destaca chances criadas pelo Fortaleza, mas ressalta: "Faltou efetividade"

Em entrevista coletiva após a vitória do Fortaleza por 1 a 0 sobre o Caucaia, pela segunda rodada do Campeonato Cearense, o treinador Juan Pablo Vojvoda celebrou o fato da equipe ter criado diversas chances de gol ao longo da partida, mas ressaltou como ponto negativo a falta de eficiência para convertê-las em bola na rede.

“Uma coisa positiva foi essa, muitas chances criadas, mas a negativa foi que faltou efetividade. Uma partida em que no primeiro tempo poderíamos ter conseguido três ou quatro gols, tivemos chances muito claras. E acabamos terminando sofrendo, dando condições ao adversário, que ganhou confiança. Por não termos convertidos as chances, acabamos sofrendo. Mas fico feliz pelo primeiro tempo, um bom jogo, com o Fortaleza impondo o ritmo e criando chances claras”, analisou.

De olho no Campinense

Próximo adversário do Fortaleza na temporada, Vojvoda já está pensando no Campinense, rival do Tricolor na estreia da equipe na Copa do Nordeste. Para a partida, o argentino destacou que deve utilizar os jogadores com as melhores condições físicas para suportar a partida em alto nível.

Para sábado vamos precisar dos jogadores descansados fisicamente. Hoje o ritmo pela nossa parte foi alto, então tivemos um desgaste e agora teremos que chegar em 72 horas, então vamos necessitar utilizar muitos jogadores do elenco.