Lucero vai ao PV e vê Fortaleza estrear com vitória no Campeonato Cearense

Principal reforço do Leão do Pici para a temporada, Juan Martín Lucero esteve no PV para acompanhar de perto a estreia de seu novo clube

O Fortaleza contou com um “torcedor” especial na partida deste sábado, 14, diante do Iguatu, pelo jogo de estreia do Campeonato Cearense. O atacante Juan Martín Lucero, principal reforço da equipe para a temporada de 2023, esteve no Estádio Presidente Vargas e viu de perto a vitória por 2 a 0 do Leão sobre o Iguatu.

O atleta de 31 anos, que foi oficializado como reforço do escrete do Pici na manhã desta sexta-feira, 13, depois de uma longa novela com o Colo-Colo/CHI, aproveitou o intervalo da partida para ir ao gramado do PV e ter o primeiro contato com a torcida leonina. O Fortaleza firmou contrato com Lucero até o fim de 2025.

Por não ter tido tempo hábil para a regularização junto ao BID da CBF, Lucero está sem condições de jogo e acompanhou a estreia do Fortaleza da arquibancada. O argentino realizou apenas um treino com a camisa tricolor.

Após a partida, o técnico Juan Pablo Vojvoda comentou sobre o novo atacante do clube: "Caracteristica de Lucero é um centroavante de mobilidade, sabe mover-se dentro da área, tem bons desmarques, diagonais curtas. O mais importante é que ele se adapte rapidamente ao que o time necessita".

Lucero não esteve sozinho nas arquibancadas do Estádio Presidente Vargas. O meia Tomás Pochettino, outro reforço oficializado pelo Leão do Pici para a temporada de 2023, também acompanhou de perto a vitória de seu novo clube sobre o Iguatu.

Novela de Lucero chega ao fim

No dia 3 de janeiro, a diretoria do Colo-Colo concedeu entrevista coletiva confirmando que Lucero avisou que não retornaria e que havia recebido proposta do Fortaleza. No momento, o presidente do clube chileno, Alfredo Stöhwing, afirmou que o vínculo com o atacante, que iria até o final de 2025, não tem multa rescisória. O mandatário ainda enfatizou que iria "até as últimas consequências" para defender os "direitos com todo o peso da lei".

O estafe do argentino, por sua vez, entendia que o contrato tinha, sim, multa rescisória, e que o pagamento era suficiente para tirá-lo do Colo-Colo. Em meio ao imbróglio, o Fortaleza se via respaldado juridicamente para concretizar a transferência sem sofrer qualquer sanção.



