Pikachu e Lucas Esteves são regularizados e ficam livres para estrear no Fortaleza

Reforços do Fortaleza para 2023, o ala Yago Pikachu e o lateral-esquerdo Lucas Esteves foram regularizados e, por isso, estão aptos para estrear no Leão. O nome dos atletas apareceram no Boletim Informativo Diário (BID), da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na tarde desta quinta-feira, 12.

Regularizados, Pikachu e Esteves já podem estar entre os relacionados do técnico Juan Pablo Vojvoda para a estreia do Campeonato Cearense. No sábado, 14, o Tricolor do Pici encara o Iguatu, pela primeira rodada do estadual, no Estádio Presidente Vargas. A bola rola a partir das 16 horas.

Além do ala-direita e do lateral-esquerdo, outros dois reforços do escrete vermelho-azul-e-branco estão disponíveis para entrar em campo no próximo sábado, 14. O lateral-esquerdo Bruno Pacheco e o goleiro João Ricardo, ambos ex-Ceará, também apareceram no BID nesta semana.



