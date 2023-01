Com Tinga, Brítez, Dudu e Pikachu, Fortaleza tem versátil quarteto pelo lado direito

Com a oficialização do acerto com Dudu, que defendeu o Atlético-GO na última temporada, o retorno de Yago Pikachu e as permanências de Emanuel Brítez e Tinga, o Fortaleza terá, em 2023, um quarteto pelo lado direito do campo poderoso, que trazem diferentes características e perspectivas táticas para Vojvoda explorar.

Diferente do último ano, a diretoria do Tricolor do Pici se atentou ao fato da necessidade de ter peças de recomposição com características semelhantes de jogo. Em 2022, por exemplo, a saída de Yago Pikachu deixou uma lacuna na ala-direita que não foi preenchida, cenário que potencializou a decisão de Vojvoda em mudar o esquema tático após tentativa falha de utilizar Lucas Crispim na posição.

O mesmo aconteceu com Tinga, que conviveu com lesões e desfalcou o Leão em diversas ocasiões no ano passado. Brítez, contratado na janela do meio da temporada, terminou como um dos principais destaques defensivos da equipe e iniciou 2023 sob grandes expectativas.

Com aptidões ofensivas, Dudu tem a capacidade de desempenhar diferentes funções em campo. Pelo Dragão, jogou como lateral-direito e anotou três gols, além de seis assistências em 2022. Em relação a estatísticas na Série A, o atleta de 25 anos totalizou 23% de aproveitamento nos cruzamentos, 79% de precisão nos passes e média de 1.6 desarmes por jogo, segundo dados do Sofascore.

Caso Vojvoda queira adotar o 3-5-2, Dudu pode ser utilizado como ala, tornando-se, assim, concorrente de posição com Pikachu, artilheiro do Leão na última temporada, com 17 gols marcados e oito assistências cedidas. No esquema de três zagueiros, há também disputa entre Tinga e Brítez na linha defensiva.

No caso do 4-3-3 ou 4-4-2, Dudu e Pikachu podem jogar juntos — o primeiro como lateral, enquanto o segundo como atacante aberto pela direita. Neste panorama, Tinga e Brítez também concorrem por posição tanto como lateral, já que ambos jogam no setor, como na zaga.

Além do forte quarteto formado pelo Fortaleza pelo lado direito, há muita versatilidade nos demais setores do elenco tricolor, cenário que abre muitas possibilidades para Vojvoda aproveitar, se adaptar e criar novas situações ao longo da temporada repleta de competições importantes.