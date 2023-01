Dudu fala sobre disputa com Tinga na lateral: "Ele está na frente"

O Fortaleza apresentou mais um reforço na tarde desta quinta-feira, 12, no Pici. Trata-se do lateral-direito Dudu, que chega ao Leão com contrato válido até o final de 2025. Para contar com o atleta, o clube tricolor desembolsou R$ 3,5 milhões por 75% dos seus direitos econômicos.

Em sua apresentação, o lateral foi questionado sobre a disputa pela titularidade com Tinga, ídolo do Tricolor. De antemão, Dudu afirmou que o camisa 2 está na frente e ressaltou que a competição por uma vaga será sadia.

"Tenho muita humildade para saber que o Tinga está na frente, ele é um jogador que tem uma história muito linda no clube e é muito respeitado. Eu respeito muito ele. Ele não está aqui só pelo nome. Vai ser uma disputa muito sadia."



Destaque do Atlético-GO em 2022, ele explicou os motivos por ter escolhido o Leão e comentou que "não pensou duas vezes" quando recebeu a proposta.



Na temporada passada, disputou 46 partidas, anotou 6 assistências e marcou 3 gols, entre Campeonato Goiano, Copa do Brasil, Brasileirão e CONMEBOL Sudamericana. Além disso, chegou até as semifinais da competição internacional.

"Eu escolhi o Fortaleza por toda a tradição que tem no Estado, no Nordeste e no Brasil. Quando veio essa oportunidade, eu não pensei duas vezes. Pelo clube, pela torcida, que é espetacular, pelo grupo de jogadores", comentou.



Treinando com o time tricolor desde o dia 26 de dezembro, Dudu também falou sobre a sua expectativa de estrear com a camisa do Fortaleza e enalteceu a torcida leonina.

"A torcida é sensacional, faz uma linda festa em todos os jogos. Estou muito ansioso pelo encontro com eles, todos os jogadores estão ansiosos. Mas primeiro a gente tem que trabalhar firme para fazer bonito dentro de campo."



