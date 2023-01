"Prioridade era o Fortaleza", revela Pochettino em apresentação

Um dos reforços do Fortaleza para 2023, o meio-campista argentino Tomás Pochettino foi apresentado oficialmente nesta quarta-feira, 11, no Centro de Excelência Alcides Santos. Durante sua apresentação, o atleta detalhou sobre a negociação com o time tricolor e revelou que deu prioridade o Leão.

"Quando me apareceu o Fortaleza, o acerto foi rápido, entre uma ou duas semanas. O técnico (Vojvoda) conversou comigo. Falei para o meu representante que a prioridade era o Fortaleza", comentou.



Aos 26 anos, Pochettino trabalhou com o técnico leonino nos tempos de Defensa y Justicia e Talleres, ambos clubes da Argentina. Com Vojvoda, o jogador tinha status de titular. O bom relacionamento com o treinador foi determinante para o acerto, além da oportunidade de jogar a Libertadores.

"Ele me conhece muito bem, sabe que sou um jogador versátil. Sabe que se precisar de mim, tratarei de cumprir a função da melhor maneira. Quero lutar na Libertadores, chegar ao lugar mais alto possível. Para mim, essa foi a motivação extra. Jogar a Libertadores é uma sensação muito linda para um jogador."



No Fortaleza, ele terá sua primeira experiência no futebol brasileiro. Anteriormente, além do Defensa y Justicia e Talleres, o meia vestiu as camisas do Boca Junios, River Plate e Austin FC, da MLS.

"Sempre falei com minha família que o Brasil tem um futebol muito lindo. Sempre gostei e creio que um jogador sul-americano tem como sonho jogar aqui. O Fortaleza abriu as portas e confiou em mim", disse.

Mercado da bola no Leão



Até o momento, o Fortaleza anunciou seis jogadores para a nova temporada: o goleiro João Ricardo, os laterais Bruno Pacheco e Lucas Esteves, os meias Christian Bernardi e Tomás Pochettino e o ala-direito Yago Pikachu. O lateral-direito Dudu, ex-Atlético-GO, ainda não foi anunciado, mas já treina com o elenco tricolor.

