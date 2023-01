Para seguir vivo na Copinha, Fortaleza enfrenta o São Caetano

Neste sábado, 7, o Fortaleza encara o São Caetano-SP necessitando vencer para seguir com chances de classificação na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida, válida pela segunda rodada da fase de grupos, será realizada às 15h15min, no Estádio Conde Rodolfo Crespi.

Na primeira rodada, o time tricolor foi derrotado pelo Remo-PA por 1 a 0 e se complicou. Agora, para seguir sonhando com uma vaga na próxima fase, o time de Leandro Zago precisa vencer São Caetano e Juventus-SP.

Sobre o assunto Rescisão nos EUA e acerto direto com jogador: entenda a aquisição de Pochettino pelo Fortaleza

Paz cita influência de Vojvoda na contratação de Pochettino: "Determinante"

De olho na Libertadores, Fortaleza vai ao Uruguai para avaliar logística e estrutura

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“O grupo está muito confiante e focado para fazermos um grande jogo, espero que possamos sair com uma grande vitória, com uma grande partida, pois estamos qualificados para isso. Precisamos do resultado para chegar no dia 10 e conquistarmos a classificação para a próxima fase”, disse o goleiro Bruno Guimarães.

O Fortaleza ocupa a terceira colocação do Grupo 31, à frente apenas do São Caetano, que perdeu para a Juventus por 2 a 0. Juventus e Remo, que fazem o outro duelo da chave, ocupam as duas primeiras posições, com três pontos cada.

Tags