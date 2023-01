Fortaleza homenageia Pelé em estreia na Copa São Paulo

Capitão da equipe, o lateral-esquerdo Matheus entrou em campo com uma camisa do Brasil com o nome de Pelé e o número 10

Na tarde desta quarta-feira, 4, o Fortaleza estreou na Copa São Paulo de Futebol Júnior, principal competição de base do Brasil, contra o Remo-PA. Antes da bola rolar, Matheus, capitão da equipe cearense, prestou homenagem a Pelé, que faleceu na última quinta-feira, 29.

O jovem lateral-esquerdo entrou em campo com uma camisa do Brasil, que nas costas tinha escrito o nome de Pelé e o número 10, que foi utilizado pelo Rei durante toda a carreira.

Além da homenagem no pré-jogo, os atletas do Leão do Pici também utilizaram uma fita preta no braço esquerdo durante toda a partida como demonstração de luto. A simbolização será mantida em toda a participação da equipe na Copa São Paulo.

Sobre a morte de Pelé

Pelé, o Rei do Futebol, morreu na última quinta-feira, 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos de idade, depois de uma progressão do câncer no cólon intestinal identificado em setembro de 2021. Edson Arantes do Nascimento estava internado desde o dia 2 de dezembro, quando o hospital divulgou uma nota apontando o diagnóstico de uma infecção respiratória. Por ter parado de responder a quimio, o eterno camisa 10 já recebia cuidados paliativos.

