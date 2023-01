Novo lateral do Fortaleza revela que Lucas Lima lhe influenciou a aceitar a proposta

Emprestado ao Tricolor pelo Palmeiras, o jogador de 22 anos revelou que Lucas Lima lhe influenciou no acerto com a equipe cearense. Ele usará o número 13, o mesmo que o meia utilizou em sua passagem pelo Tricolor

Novo lateral-esquerdo do Fortaleza, Lucas Esteves foi apresentado oficialmente nesta quarta-feira, 4, no Pici. Emprestado ao Tricolor pelo Palmeiras, o jogador de 22 anos revelou que Lucas Lima lhe influenciou no acerto com a equipe cearense.

O atleta explicou que escolheu a camisa 13 numa forma de homenagem ao amigo, que utilizou o mesmo número em 2021 e 2022. Fora dos planos do clube para 2023, o meia não teve o seu contrato renovado e deixou o Leão.

"É uma camisa que sempre tive vontade de usar. Gosto da 6, mas como está sendo bem usada (por Bruno Pacheco), optei pela 13. E era usada por um grande amigo meu, o Lucas Lima. Inclusive, foi um jogador que quando soube da notícia me ligou e pediu que eu viesse o mais rápido possível. Me contou só coisas boas sobre o clube e me influenciou muito a aceitar esse convite", contou Lucas Esteves.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Cria das categorias de base do Alviverde, o lateral-esquerdo foi alçado ao profissional em 2019, mas teve poucas oportunidades. Em 2021 e 2022, ele defendeu o Colorado Rapids, dos Estados Unidos, emprestado pelo Palmeiras. Por lá, disputou 46 partidas e marcou dois gols.

O vínculo de empréstimo com o Fortaleza vale até 31 de dezembro de 2023 com opção de compra no final do contrato. O jovem jogador disputará vaga com Bruno Pacheco, recém-chegado ao Leão.

"Virei lateral na base do Palmeiras. Eu era meia e virei lateral. Acabou dando certo. Foi na lateral que comecei a conquistar títulos na base e pude participar de títulos no profissional", explicou.

Referências de Lucas Esteves

Questionado sobre ídolos da posição, o lateral contou quem são as suas principais referências.

"Tenho referências como Marcelo, Alaba e Alphonso Davies, que é um garoto também e admiro muito. Venho me espelhando e cada vez mais gostando da posição. Procuro usar eles como espelho para eu chegar ao alto nível."

Tags