Agora no Fortaleza, João Ricardo e Pacheco jogarão juntos pela 3ª vez na carreira

Após duas temporadas no rival Ceará, atletas formarão dupla mais uma vez em 2023 pelo Leão do Pici

Reforçando seu elenco para 2023, o Fortaleza contratou dois jogadores bem conhecidos no futebol cearense: o goleiro João Ricardo e o lateral-esquerdo Bruno Pacheco. Após atuarem por duas temporadas no rival Ceará, os atletas chegam ao Leão para fortalecer o plantel tricolor. Essa será a terceira vez que os jogadores atuarão juntos na carreira.

Em 2019, o goleiro e o lateral fizeram parte do elenco da Chapecoense. Naquele ano, João Ricardo disputou a posição com Tiepo e jogou 29 partidas. Já Bruno Pacheco foi o titular no lado esquerdo e disputou 53 jogos, sendo um dos destaques do time. O desempenho do lateral, inclusive, o levou ao Ceará no início de 2020.

No ano seguinte, o arqueiro seguiu no clube catarinense e se sagrou campeão estadual e da Série B. Titular, João atuou em 52 partidas e se transferiu para o Ceará no final da temporada.

No Alvinegro de Porangabuçu, eles atuaram juntos em 2021 e 2022. No período, João Ricardo jogou 75 partidas e Pacheco, 91. Se for contar 2020, o lateral chega a 148 jogos.

Dupla no Fortaleza

Buscando montar um elenco robusto para a nova temporada, o Leão do Pici contratou os dois jogadores. Ambos chegam ao Fortaleza com contrato até dezembro de 2024 e com opção de renovação por mais um ano.

No time tricolor, João Ricardo e Bruno Pacheco disputarão Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Libertadores e Série A do Campeonato Brasileiro em 2023.

