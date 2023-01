Lucas Esteves exalta Fortaleza em apresentação: "Maior clube do Nordeste"

Lateral foi apresentado como novo reforço do time tricolor nesta quarta-feira, 4, no Pici

O Fortaleza apresentou o lateral-esquerdo Lucas Esteves na tarde desta quarta-feira, 4, no Centro de Excelência Alcides Santos. Com vínculo por empréstimo até o fim de 2023, o jogador revelou que assistia a jogos do Leão do Pici por ter amigos no elenco e exaltou o time tricolor. Além disso, falou da sua expectativa de ser adquirido pelo clube.

"Eu via muitos jogos do Fortaleza, tenho amigos que jogam aqui. É o maior clube do Nordeste, um dos maiores do Brasil. Venho de cabeça erguida, espero cumprir esse um ano de empréstimo da melhor forma e, se Deus quiser, ser comprado."

Aos 22 anos, Lucas foi revelado pelo Palmeiras, onde foi bicampeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil, e chega ao Tricolor após duas temporadas atuando pelo Colorado Rapids, da MLS. No futebol norte-americano, ele disputou 46 partidas e marcou dois gols.

"Agora eu penso no Fortaleza, que é um time que vem conquistando títulos, vem fazendo história no futebol brasileiro. Estou disposto a ajudar da melhor forma possível para conquistar títulos", disse.

Durante a sua coletiva de apresentação, o jogador ainda comentou sobre a disputa pela vaga de titular na lateral-esquerda com Bruno Pacheco, também recém-chegado ao time.

"Ele (Vojvoda) teve uma conversa comigo e deixou muito claro que todos terão a mesma oportunidade. Sobre o Bruno Pacheco, é um lateral que admiro muito, já assisti jogos dele na sua antiga equipe. Acredito que, por ser um jogador mais velho, vai me ajudar muito. Vai ser uma disputa sadia."

