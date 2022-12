Fortaleza poderá inscrever jogadores para a Libertadores até 18 de fevereiro

A Conmebol definiu as datas finais para os clubes enviarem as listas dos atletas inscritos para cada fase na Libertadores da América de 2023. Pelo segundo ano consecutivo na competição, o Fortaleza iniciará sua participação na próxima edição a partir da fase 2 da Pré-Libertadores, como é popularmente conhecida.

O Tricolor do Pici irá entrar em campo diante do Deportivo Maldonado no jogo de ida no dia 23 de fevereiro, às 21 horas, no estádio Domingo Burgueño, no Uruguai. A partida de volta ocorre na semana seguinte, no dia 02 de março, às 21 horas, na Arena Castelão.

Diante disso, o Fortaleza terá que enviar a lista com os jogadores inscritos até o dia 18 de fevereiro de 2023. O limite definido pela entidade é de 45 atletas.

Caso avance para a fase de grupos, o Leão do Pici terá até o dia 1º de abril para enviar uma nova lista. Dessa vez, o limite é de 50 jogadores.

Confira as datas finais para inscrever jogadores na Libertadores:

Primeira fase (pré-Libertadores, sem brasileiros): 4 de fevereiro

Segunda fase (pré-Libertadores, com até 45 nomes): 18 de fevereiro

Fase de grupos (até 50 nomes): 1º de abril

Oitavas (troca de até cinco atletas): 29 de julho

Quartas (troca de até três atletas): 19 de agosto

Semifinais (troca de até três atletas): 23 de setembro.

