Paz revela bastidores do retorno de Pikachu ao Fortaleza: "Tudo fluiu muito rápido"

De volta após período no futebol japonês, jogador foi apresentado oficialmente nesta terça-feira, 27, no Pici

Artilheiro do Fortaleza em 2022 com 17 gols, o ala-direito Yago Pikachu está de volta ao clube. O jogador foi apresentado oficialmente nesta terça-feira, 27, no Centro de Excelência Alcides Santos. Ele retorna ao Leão por empréstimo após cinco meses da sua saída rumo ao Shimizu S-Pulse, do Japão.

A volta do atleta foi aprovada por diretoria, comissão e elenco. Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, inclusive, revelou os bastidores do regresso de Pikachu ao Leão.

"Quando surgiu a possibilidade do retorno foi algo natural, outros clubes tinham o desejo, mas ele deu preferência ao Fortaleza, procurou primeiro o Fortaleza. Era desejo dele voltar e do clube também. Tudo fluiu muito rápido. Ele sabe da responsabilidade dele, vai nos ajudar com muita garra, vontade, liderança e, acima de tudo, honrando a camisa do Fortaleza," disse.

Ainda durante a coletiva de apresentação, o mandatário tricolor esbanjou satisfação em poder contar com o ala-direito novamente. O contrato de Pikachu com o Fortaleza é válido até dezembro de 2023, com opção de compra ao fim do vínculo.

"É uma alegria, de verdade. É um atleta que teve uma identificação muito forte com o Fortaleza. Em 2021 foi importantíssimo e em 2022 ele estava numa temporada sensacional, cada vez mais artilheiro, cada vez mais decisivo. É um cara correto, profissional, ídolo, as crianças gostam muito dele," comentou Paz.

Pikachu no Leão

O jogador chegou ao Fortaleza em 2021 e disputou 94 partidas, com 29 gols e 16 assistências. Com a camisa tricolor, Yago foi bicampeão cearense (2021 e 2022) e da Copa do Nordeste (2022), além de conseguir a semifinal da Copa do Brasil e o G-4 da Série A. Na Libertadores, contribuiu com campanha das oitavas de final. Além disso, foi decisivo no Clássico-Rei da Copa do Brasil deste ano, quando o Leão eliminou o rival Ceará.

