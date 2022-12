De saída do Fortaleza, Felipe é exaltado por Paz: "Um dos maiores da nossa história"

A longa passagem do volante Felipe no Fortaleza chegou ao fim. Acertado com o Goiás, o jogador rescindiu contrato com o Leão e já se despediu do time tricolor através das redes sociais.

O volante de 28 anos, inclusive, foi exaltado pelo presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, que comentou na publicação de despedida do jogador e agradeceu ao camisa 15 pelos serviços prestados.

"Nosso muito obrigado. Gols, assistências, acessos, títulos, talento, identificação com a camisa. Pra mim, um dos maiores jogadores de nossa história. Desejo muito sucesso", disse Paz.

Após oito temporadas no Tricolor do Pici, Felipe jogará no Goiás nas próximas duas temporadas, conforme apurou o Esportes O POVO. O vínculo do volante com o Leão tinha duração até o final de 2023. Diante da proposta do Esmeraldino, as partes passaram a discutir o modelo de negociação, avaliando a possibilidade de empréstimo ou saída em definitivo. Em comum acordo com o Fortaleza, o meio-campista concretizou a rescisão para aceitar a proposta dos goianos até 2024.



Passagem pelo Fortaleza

Vestindo a camisa tricolor, ele disputou 289 partidas e assinalou dez gols. Com o Fortaleza, Felipe participou da conquista de cinco títulos do Campeonato Cearense, duas Taça dos Campeões Cearenses, duas Copas do Nordeste e uma Série B do Brasileiro. Além disso, fez história ao participar dos elencos que levaram o clube para a Sul-Americana e Libertadores pela primeira vez.

