Uruguaio Sebastián Rodríguez, ex-Emelec, é oferecido ao Fortaleza

Destaque do Emelec-EQU nas duas últimas temporadas, o meia Sebastián Rodríguez está livre no mercado da bola e foi oferecido ao Fortaleza. Entretanto, segundo apurado pelo Esportes O POVO, as conversas com o atleta de 30 anos não devem avançar.

Carente de meias, o Leão do Pici tem o desejo de reforçar o setor de criação da equipe de Juan Pablo Vojvoda para a temporada de 2023. Lucas Lima e Otero, responsáveis pelo setor neste ano, ainda tem futuro indefinido no clube. Outro atleta da posição, Matheus Vargas foi emprestado ao Sport.

Mesmo assim, as conversas envolvendo o meia Sebastián Rodríguez não devem avançar. O atleta foi destaque no Emelec na atual temporada ao marcar 15 gols e distribuir cinco assistências em 35 jogos. Em 2022, os números também foram bons: 12 bolas nas redes e três passes para gols em 36 partidas.

O meia rescindiu contrato com o Emelec de forma amigável e está livre no mercado da bola para negociar com qualquer equipe.

O Fortaleza já anunciou a contratação de dois jogadores. Yago Pikachu, ex-Shimizu S-Pulse, e Bruno Pacheco, ex-Ceará foram oficializados. O time cearense ainda negocia com o goleiro João Ricardo, que também defendeu as cores do Alvinegro de Porangabuçu.

Com informações de Brenno Rebouças.

