Felipe rescinde contrato com Fortaleza e acerta com o Goiás por dois anos

Após oito temporadas, a passagem do maranguapense Felipe pelo Pici chegou ao fim. O Esportes O POVO apurou que o volante acertou rescisão de contrato de forma amigável com o Fortaleza para fechar por dois anos com o Goiás, clube ao qual se apresentará na próxima segunda-feira, 19.

O vínculo do camisa 15 com o Tricolor tinha duração até o final de 2023. Diante da proposta do Esmeraldino, as partes passaram a discutir o modelo de negociação, avaliando a possibilidade de empréstimo ou saída em definitivo. Em comum acordo com o Leão, o meio-campista concretizou a rescisão para aceitar a proposta dos goianos até 2024.

Felipe desembarcará em Goiânia na próxima segunda para realizar exames médicos e iniciar os trabalhos no novo clube. O nome do cearense de 28 anos no Goiás tem a aprovação do recém-contratado técnico Guto Ferreira, que conhece o jogador pelas passagens no futebol nordestino, especialmente no Ceará, entre 2020 e 2021. No Leão, por outro lado, Felipe está fora dos planos da comissão técnica e não atua desde julho — há quase 150 dias, portanto.

A última vez que o meio-campista entrou em campo foi no dia 20 de julho, na derrota por 2 a 1 para o RB Bragantino, pela Série A. Quatro dias depois, o Fortaleza comunicou que tinha "negociação avançada" para o empréstimo com opção de compra ao Al-Batin, da Arábia Saudita, por 300 mil dólares (R$ 1,6 milhão na cotação da época) — em 2021, o camisa 15 já tinha sido procurado pelo Al-Fayha, do mesmo país, mas optou pela permanência.

As tratativas, porém, sofreram uma reviravolta em razão de entraves burocráticos. No início de agosto, o Leão deu a negociação com o Al-Batin como encerrada, mas não reintegrou Felipe. O volante já estava treinando separado do elenco à espera da transferência e, após o fim das conversas, seguiu em expediente diferente dos companheiros.

No meio do ano, o Fortaleza contratou Caio Alexandre, Lucas Sasha e Fabrício Baiano para a posição — os dois primeiros, inclusive, firmaram-se como titulares e destaques da equipe. Além disso, na visão do departamento de futebol, o fato de Felipe ter aceitado a proposta árabe indicava que o foco não já estava mais no Pici para o restante de 2022.

Pelo Fortaleza, o camisa 15 tem 289 jogos e dez gols. Com o Leão, ele participou da conquista de cinco títulos do Campeonato Cearense, duas Taça dos Campeões Cearenses, duas Copas do Nordeste e uma Série B do Brasileiro.

Outras saídas do Pici

Entre jogadores sem espaço no elenco para 2023 e outros retornando de empréstimo, o Fortaleza se movimenta no mercado da bola para dar novo destino a estas peças. O meia Matheus Vargas já rumou para o Sport, que também deverá ser o destino do atacante Edinho.

O também atacante Igor Torres tem empréstimo encaminhado para o Atlético-GO. Já o zagueiro equatoriano Landázuri pediu rescisão de contratado e deve ser liberado pelo Leão.

