Com ranking da Conmebol para 2023, Fortaleza conhece possíveis adversários na Libertadores

Tricolor vai entrar na fase 2, a penúltima antes da fase de grupos e está no pote 1. Saiba como deve ser a dinâmica do sorteio e quem o Leão pode enfrentar

A Conmebol divulgou o seu ranking de clubes para a temporada 2023, nesta sexta-feira, 16. Com a lista, é possível simular a composição dos potes para o sorteio dos duelos das fases 1 e 2 da Libertadores (conhecidas como Pré-Libertadores). Para isso, porém, toma-se como base o formato do sorteio das mesmas etapas do torneio sul-americano em 2022.

O Fortaleza, único clube cearense a disputar uma competição internacional na próxima temporada, ficou na 78ª posição do ranking, com 532 pontos. Isso coloca o Tricolor na condição de jogar a segunda partida eliminatória da fase 2 em casa, já que o Leão ficará no pote 1, ao lado de Atlético-MG, Cerro Porteño-PAR, Sporting Cristal-PER, Ind. Medellín-COL, Millonarios-COL, Huracán-ARG e Always Ready-BOL.

Se a dinâmica for mantida, os clubes do pote 1 vão enfrentar os do pote 2, portanto, os possíveis adversários do Fortaleza são (estão no segundo pote): Universidad Católica-EQU, Carabobo-VEN, Magallanes-CHI, Curicó Unido-CHI, Dep. Maldonado-URU, além das três equipes que vão avançar da fase 1.

Da primeira eliminatória pode seguir Nacional-PAR, El Nacional-EQU e Zamora-VEN (pote 1), além de Sport Huancayo-PER, Nacional Potosí-BOL e Boston River-URu (pote 2). Só metade avança.

Na formação de confrontos da fase 2, cada duelo representará uma chave, denominadas, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 e C8. Desse modo, se o regulamento for mantido, na terceira fase, que vai definir os quatro últimos times do pote 4 para o sorteio da fase de grupos, os duelos da fase 3 serão: C1 x C8, C2 x C7, C3 x C6, C4 x C5.

Fortaleza e Atlético-MG podem se enfrentar se caírem em chaves que se cruzam na fase 3. Um exemplo disso é se o Leão for a primeira bola sorteada do pote 1 (C1) e o Galos a última (C8).

Os sorteios da Libertadores da América estão marcados para ocorrer dia 21 de dezembro, próxima quarta-feira, ao meio-dia (no Brasil), em Assunção, no Paraguai.

Libertadores 2023 - Simulação de potes:

Fase 1

- Times do pote 1 enfrentam times do pote 2, formando chaves (E1, E2, E3). A disputa será em dois jogos (times do pote 1 decidem em casa)

Pote 1

Nacional-PAR

El Nacional-EQU

Zamora-VEN

Pote 2

Sport Huancayo-PER

Nacional Potosí-BOL

Boston River-URU

Fase 2

- Times do pote 1 enfrentam times do pote 2, formando chaves (C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8). A disputa será em em dois jogos (times do pote 1 decidem em casa)

Pote 1

Atlético-MG

Cerro Porteño-PAR

Sporting Cristal-PER

Ind. Medellín-COL

Millonarios-COL

Huracán-ARG

Always Ready-BOL

Fortaleza-BRA

Pote 2

Univesidad Católica-EQU

Carabobo-VEN

Magallanes-CHI

Curicó Unido-CHI

Dep. Maldonado-URU

E1 (classificado da fase anterior)

E2 (classificado da fase anterior)

E3 (classificado da fase anterior)

Fase 3

- Times classificados da fase anterior se enfrentam em chaveamentos pré-determinados

C1 x C8

C2 x C7

C3 x C6

C4 x C5





Potes da fase de grupos

Pote 1

Flamengo

River Plate-ARG

Palmeiras

Boca Juniors-ARG

Nacional-URU

Athletico-PR

Ind. del Valle-EQU

Olímpia-PAR

Pote 2

Libertad-PAR

Atlético Nacional-COL

Internacional

Barcelona-EQU

Racing-ARG

Corinthians

Colo-Colo-CHI

Fluminense

Pote 3

Bolívar-BOL

The Strongest-BOL

Melgar-PER

Alianza Lima-PER

Argentino Juniors-ARG

Metropolitanos-VEN

Aucas-EQU

Monagas-VEN

Pote 4

Liverpool-URU

D. Pereira-COL

Ñublense-CHI

Patronato-ARG

G1

G2

G3

G4

