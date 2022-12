Sérgio Papellin explica desistência por Wellington Rato: "O grande é o Fortaleza"

Executivo de futebol do Leão do Pici falou sobre a desistência da negociação envolvendo o meia do Atlético-GO

Tímido no mercado da bola, o Fortaleza anunciou apenas uma contratação: a de Yago Pikachu. Para fazer companhia ao ala-direita, o Leão do Pici negociava a chegada do meia Wellington Rato, que defende as cores do Atlético-GO, mas devido ao desejo do atleta de vestir a camisa do São Paulo, o time cearense encerrou as tratativas.

Durante a 50ª Noite das Personalidades Esportivas, evento organizado pelo programa “As Frias do Sérgio”, o Esportes O POVO entrevistou de forma exclusiva o executivo de futebol Sérgio Papellin, do Fortaleza. Na oportunidade, o diretor comentou sobre a desistência por Wellington Rato.

“O grande é o Fortaleza. Ninguém vai se preocupar porque o jogador não veio. Se não veio, é porque não estava a fim de vir. Eu sempre digo para o presidente que quando um jogador começa a dar problema para vir ao clube, pode ter certeza que vai ser o ano todinho dando problema”, disse.

Na mesma resposta, Papellin revelou que gosta da pessoa Wellington Rato, mas que o atleta tinha o “sonho” de atuar no São Paulo, clube que concorria com o Fortaleza pela contratação do meia do Atlético-GO:

“Wellington Rato é uma pessoa que eu gosto muito, mas tinha o sonho de jogar no São Paulo e a gente tem que respeitar. Torcer que ele vá bem lá, tenha sucesso em sua carreira. Já não é mais menino, tem 30 anos de idade. Então torcer para que ele tenha sucesso na carreira. O mundo do futebol gira, né? Daqui a pouco a gente arranja outro no lugar dele”, finalizou.

