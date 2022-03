Fortaleza oficializa empréstimo do atacante Edinho ao Juventude

O Fortaleza oficializou o empréstimo de Edinho ao Juventude até o fim de 2022. Sem espaço na equipe comandada pelo treinador Juan Pablo Vojvoda, o atacante de 27 anos, que tem contrato com o Tricolor do Pici até 31 de dezembro de 2024, não entrou em campo nenhuma vez nesta temporada.

Formado nas categorias de base do Leão, Edinho retornou ao Fortaleza no último ano para a sua terceira passagem vestindo a camisa vermelho-azul-e-branco. Na época, o Esportes O POVO apurou que o Tricolor desembolsou cerca de R$ 2 milhões por 50% dos direitos econômicos que pertenciam ao Atlético-MG, passando a ter 70% do passe do atacante, tendo em vista que já possuía 20%. O clube mineiro permaneceu com 20%, enquanto o Guarani-SP ficou com 10%.

Em 2021, o atleta entrou em campo 17 vezes, 13 pela Série A do Campeonato Brasileiro, torneio pelo qual o Fortaleza fez história ao conquistar a quarta colocação e a classificação inédita para a Copa Libertadores. Nesta temporada, entretanto, o setor ofensivo foi um dos principais focos da diretoria tricolor no mercado da bola, o que ofuscou Edinho no elenco e o fez perder espaço.

