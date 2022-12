Fortaleza deve ficar no pote 1 da pré-Libertadores; veja prováveis adversários

O Tricolor do Pici entra na segunda fase da competição internacional e enfrentará os integrante do pote 2

O Fortaleza será o único representante cearense e nordestino na Libertadores. Os confrontos das fases iniciais da competição serão definidos no dia 21 de dezembro, às 12 horas (horário de Brasília), em Luque, no Paraguai, na sede da Conmebol.

De acordo com o regulamento atual, as equipes são divididas conforme ranking da Conmebol, assim, os melhores na lista compõem o pote 1. A entidade ainda não divulgou o formato do sorteio e os integrantes de cada pote. No entanto, o Tricolor deve ser um dos oito primeiros entre os times classificados e, portanto, deverá compor o primeiro pote.

O clube do Pici entra na segunda fase da competição internacional. Além do Leão, o primeiro pote deverá contar com a presença de Huracán-ARG, Always Ready-BOL, Atlético-MG, Independiente Medellín-COL, Millonarios-COL, Cerro Porteño-PAR e Sporting Cristal-PER.

Caso a Conmebol siga o atual formato, os times enfrentarão as equipes do pote 2. Sendo assim, o escrete vermelho-azul-branco poderá ter como adversários o Curicó Unido-CHI, Magallanes-CHI, Universidad Católica-EQU, Deportivo Maldonado-URU, Carabobo-VEN, além de outros três times classificados na primeira fase do torneio.



Seis times disputarão a primeira fase da competição: Nacional Potosí-BOL, El Nacional-EQU, Nacional-PAR, Sport Huancayo-PER, Boston River-URU e Zamora-VEN.

O primeiro sorteio definirá os três duelos da fase 1 (E1, E2 e E3). Na sequência, serão conhecidos, os oito confrontos da segunda fase (C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 e C8). Na fase 3, o vencedor do primeiro jogo terá pela frente o classificado do oitavo e, assim, sucessivamente (C1 x C8, C2 x C7, C3 x C6 e C4 x C5). Nesta etapa, o Fortaleza poderá encarar o Atlético-MG. (Com Thiago Minhoca)

Veja os prováveis adversários do Fortaleza na segunda fase da Libertadores:



Curicó Unido-CHI

Magallanes-CHI

Universidad Católica-EQU

Deportivo Maldonado-URU

Carabobo-VEN

3 times classificados na fase 1 (Podem ser: Nacional Potosí-BOL, El Nacional-EQU, Nacional-PAR, Sport Huancayo-PER, Boston River-URU e Zamora-VEN)

