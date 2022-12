Atlético-GO aceita proposta, e Fortaleza aguarda decisão de Wellington Rato

Após anunciar Yago Pikachu como primeira contratação para 2023, o Fortaleza espera fechar outro reforço para o elenco de Juan Pablo Vojvoda ainda nesta semana: o Atlético-GO aceitou a proposta por Wellington Rato, e o clube do Pici aguarda a decisão do meia-atacante de 30 anos para concretizar a negociação, apurou o Esportes O POVO.

O Tricolor ofereceu R$ 5 milhões à vista pela aquisição do camisa 10, que tem contrato com o Dragão até o final de 2023. O Rubro-Negro tem 80% dos direitos econômicos, e os 20% restantes pertencem ao próprio jogador. Os goianos já chegaram a acordo com o Leão acerca dos moldes da transação e deram sinal verde.

A definição, portanto, está nas mãos de Wellington Rato. A proposta do Fortaleza para o meia-atacante prevê contrato por três anos. O carioca também recebeu ofertas de São Paulo, Cruzeiro e Coritiba, além de um clube do exterior e interesse do Vasco, e conversa com seu estafe e o Atlético-GO para selar o novo destino.

"Ter o reconhecimento desses clubes grandes do futebol brasileiro é um privilégio para mim, saber que eu pude fazer o meu melhor esse ano, me empenhar ao máximo e com essas possibilidades chegando eu me sinto honrado. Espero em breve estar acertando alguma coisa oficialmente para aí sim estar realizando mais um sonho na minha carreira", disse o jogador em entrevista ao Canal do Nicola, na última segunda-feira, 5.

Principal destaque do Dragão na última temporada, em que marcou 15 gols e deu sete assistências em 70 partidas disputadas, Wellington Rato virou peça disputada no mercado em razão dos números e também do rebaixamento rubro-negro, o que aumenta a necessidade de uma venda.

"Estou tranquilo. Tenho pedido muito a Deus a direção para poder tomar a melhor decisão. A gente também tem que sentar e conversar com o presidente do Atlético (Adson Batista), porque eu tenho contrato lá, e a gente tem que chegar em um comum acordo para que seja bom para o clube e bom para mim também. Creio que no decorrer dessa semana a gente vai estar se acertando para que possa tomar a decisão e dar essa tranquilidade nos ânimos", completou Rato.

Em compasso de espera, o Leão do Pici mantém conversas com os dirigentes goianos e vê a boa relação entre os presidentes Marcelo Paz e Adson Batista como trunfo para levar a melhor sobre os concorrentes.

Além do Atlético-GO, Wellington Rato já passou por Osasco Audax-SP, Audax-RJ, RB Brasil, Caldense, Sampaio Corrêa e Joinville. Em 2020, esteve no futebol cearense e vestiu a camisa do Ferroviário. No exterior, o meia-atacante defendeu o V-Varen Nagasaki, em 2021, emprestado pelo Dragão.

Leão soma aquisições milionárias



Nos últimos anos, o Fortaleza realizou diversas compras milionárias para reforçar o elenco. As cifras oferecidas por Wellington Rato o colocariam como segunda maior aquisição da história do clube, igualado com o atacante David, contratado em 2020.

Neste ano, o Tricolor investiu R$ 6 milhões no também atacante Renato Kayzer, que teve problemas internos no Pici e acabou emprestado. Atualmente, o jogador se recupera de cirurgia.

