Fortaleza recebe propostas e deve emprestar Matheus Vargas em 2023

Reserva na maior parte de 2022, Matheus Vargas deve deixar o Pici em breve. O Esportes O POVO apurou que o Fortaleza recebeu duas propostas — uma da Série A e outra da Série B — e deve emprestar o meio-campista na próxima temporada, quando se encerra o contrato dele.

Com as duas possibilidades na mesa, o Tricolor avalia a melhor opção junto ao estafe de Vargas. O concorrente do Brasileirão é mantido em sigilo, enquanto a equipe da Segunda Divisão que tem interesse no camisa 20 é o Sport. O interesse do Leão da Ilha do Retiro foi divulgado inicialmente pelo NE45.

O vínculo de Matheus Vargas com o Fortaleza foi renovado em dezembro do ano passado e tem duração até o final de 2023. O clube vermelho-azul-e-branco detém 70% dos direitos econômicos do armador. Em solo cearense, o atleta de 26 anos conquistou três títulos: dois do Campeonato Cearense (2021 e 2022) e um da Copa do Nordeste (2022).

Antes de desembarcar no Pici, o meia teve passagens por Oeste, Osasco Audax, Kerkyra, da Grécia, e Ponte Preta. O desempenho na Macaca despertou o interesse do Leão, que o contratou em 2019. Sem espaço no elenco de Rogério Ceni, foi cedido ao Atlético-GO no ano seguinte.

O camisa 20 retornou ao Tricolor em 2021 e foi titular absoluto com Juan Pablo Vojvoda, disputando 53 partidas, com um gol marcado e três assistências, o que levou o clube a estender o contrato por mais duas temporadas. Em 2022, porém, o rendimento não se repetiu, e Matheus Vargas entrou em campo 31 vezes, dando dois passes diretos para tentos dos companheiros.

Diante da menor frequência de utilização e das ofertas no mercado da bola, o Fortaleza deve definir o destino do meio-campista em breve e selar a liberação do jogador.

