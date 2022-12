Fortaleza lança camisa especial em retorno de Yago Pikachu

Tricolor do Pici anunciou, nesta terça-feira, 6, o retorno de Yago Pikachu para a próxima temporada. O jogador foi emprestado pelo Shimizu S-Pulse até o fim de 2023 e tem opção de compra ao final do contrato

Em comemoração ao retorno de Yago Pikachu, o Fortaleza anunciou nesta quarta-feira, 7, o lançamento de uma camisa especial. Denominada “Invicta'”, o uniforme é o mesmo usado no título invicto da Copa do Nordeste 2022, porém com o número do atleta. Apenas mil unidades estão à venda em todas as lojas oficiais do clube.



O manto custa R$ 299, enquanto para sócios-torcedores o valor é de R$ 239. O torcedor pode adquirir a camisa nos modelos masculino, feminino e especial.

Retorno de Pikachu ao Fortaleza



O Fortaleza anunciou, nesta terça-feira, 6, o retorno de Yago Pikachu para a próxima temporada. O jogador foi emprestado pelo Shimizu S-Pulse até o fim de 2023 e tem opção de compra ao final do contrato.



Apesar de ser lateral de origem, o atleta deverá jogar como ponta-direita no Leão. Pikachu foi vendido em julho deste ano por 800 mil dólares (R$ 4,3 milhões, na época) e ainda terminou a temporada como artilheiro do time, com 17 gols.