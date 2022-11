Fortaleza se reapresenta no final de dezembro para iniciar a pré-temporada de 2023

O primeiro treinamento do Leão do Pici com foco na próxima temporada será realizado no dia 26 de dezembro, no Centro de Excelência Alcides Santos, às 18 horas

O Fortaleza já tem data marcada para dar início a pré-temporada visando o ano de 2023. Por meio de assessoria de imprensa, o clube do Pici divulgou, nesta segunda-feira, 14, que o elenco irá se reapresentar no dia 26 de dezembro.

A primeira atividade do escrete vermelho-azul-e-branco com foco na próxima temporada será realizada no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici. O treinamento acontecerá no período da noite, mais precisamente às 18 horas.

A comissão técnica do Leão do Pici terá cerca de 20 dias para preparar a equipe para o primeiro compromisso da próxima temporada. Isso porque, o Campeonato Cearense de 2023 está previsto para ser iniciado no dia 15 de janeiro, data base da estreia da competição.

Antes do início da pré-temporada, o clube cearense terá de definir algumas pendências relacionadas ao futebol, como por exemplo a permanência ou não do técnico Juan Pablo Vojvoda, que tem contrato apenas até dezembro deste ano. O argentino também despertou interesse de outros clubes do Brasil.

Além do estadual, o Fortaleza ainda irá disputar outras quatro competições em 2023. São elas: Copa Libertadores da América, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.

