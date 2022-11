Fortaleza será 7º do ranking da CBF em 2023, melhor colocação da história do Nordeste

Assim, o Tricolor do Pici supera o feito do Bahia, que havia conquistado a 10ª colocação do ranking em 2019

Com a campanha protagonizada nesta temporada, o Fortaleza ocupará, no próximo ano, a 7ª posição do ranking da CBF, a melhor colocação da história de um clube nordestino. Desta forma, o Tricolor do Pici supera o Bahia, que tinha sido o 10º em 2019.

A façanha do Leão o coloca à frente de times tradicionais, como o Corinthians (8º), Santos (9º) e Internacional (10º). No cenário do futebol do Nordeste, a diferença é ampla em relação ao segundo melhor ranqueado, que no caso é o Ceará (14º).

Em relação ao ranking de 2022, o Fortaleza subiu quatro posições, saindo de 11º para 7º. Em 2021, o Tricolor do Pici ocupou a 18º colocação, atrás de clubes como Bahia e Ceará, que agora foram ultrapassados pelo Leão.

A pontuação do Ranking Nacional de Clubes é estabelecida a partir de um cálculo sobre o desempenho dos clubes nas competições nacionais recentes, levando em consideração as últimas cinco temporadas, com um fator de multiplicação para cada ano.

Nas duas temporadas anteriores — que possuem os maiores multiplicadores —, o Fortaleza fez campanhas de destaque no cenário nacional, principalmente no Brasileirão (4º colocado em 2021 e 8º em 2022) e Copa do Brasil (semifinalista em 2021 e quartas de final em 2022).

Confira o ranking da CBF em 2023:

1º - Flamengo (17.210 pontos)

2º - Palmeiras (14.458 pontos)

3º - Athletico-PR (13.760 pontos)

4º - Atlético-MG (13.675 pontos)

5º - São Paulo (13.572 pontos)

6º - Fluminense (12.856 pontos)

7º - Fortaleza (12.512 pontos)