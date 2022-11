Fernando Miguel quer renovar com o Fortaleza: "Vontade é ficar"

Em entrevista exclusiva ao Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, o goleiro revelou o desejo de permanecer no Leão do Pici. O jogador tem contrato com o clube até o fim de 2022

Fernando Miguel tem contrato com o Fortaleza até o fim de 2022 e vive expectativa por renovação do vínculo por mais uma temporada no clube. Em entrevista exclusiva ao Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, o goleiro revelou o desejo de permanecer no Leão do Pici.

“Tanto o presidente quanto o clube já deixou bem claro o interesse e a manifestação da continuidade e eu também já deixei bem claro que minha prioridade é ficar. A minha vontade é ficar. Não sou um atleta de passagens relâmpagos nos clubes. Com exceção do Atlético-GO no ano passado, todas as minhas passagens são longas e marcantes. Então eu espero, eu quero, essa é minha vontade de continuar no Fortaleza e eu acredito que vai caminhar por isso.

