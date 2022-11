Fortaleza: Lucas Sasha é o jogador com mais desarmes do 2º turno da Série A

O volante lidera o ranking com folga, totalizando 64 roubadas de bola, 16 a mais que Renê, do Internacional, e Aderlan, do RB Bragantino. O argentino Emanuel Brítez também figura com números de destaque no quesito

Um dos pilares do sistema defensivo do Fortaleza, Lucas Sasha tem se tornado protagonista na campanha de recuperação da equipe no Campeonato Brasileiro. Consistente dentro de campo, o volante é o atleta com o maior número de desarmes do returno da competição.

Ao todo, Lucas Sasha já realizou 64 roubadas de bola no segundo turno da Série A, 16 a mais que Renê, do Internacional, e Aderlan, do RB Bragantino, que aparecem na segunda colocação do quesito com 48 desarmes. Os dados são do Sofascore.

Outro jogador que figura com destaque no ranking é o argentino Emanuel Brítez. Ao todo, o zagueiro realizou 39 desarmes durante o segundo turno da Série A, sendo o quarto melhor do quesito neste recorte do certame. Vale ressaltar que Brítez e Lucas Sasha foram contratados na janela de transferência entre julho e agosto.



Contrato longo com o Tricolor do Pici

Na Série A, Sasha participou de 18 jogos e marcou um gol. Diante do RB Bragantino nesta quarta-feira, 9, na Arena Castelão, o volante deverá figurar entre os 11 iniciais da equipe de Vojvoda. Com o Fortaleza, o atleta tem contrato até maio de 2024.