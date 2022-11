Fortaleza x RB Bragantino: mais de 26 mil torcedores já garantiram presença

Leão do Pici lançou ingressos com valores promocionais para o duelo desta quarta-feira, 9, na Arena Castelão

O público antecipado da partida entre Fortaleza e RB Bragantino, que será disputada na noite desta quarta-feira, 9, na Arena Castelão, já ultrapassou o número de 26 mil torcedores. O duelo marcará a despedida da equipe cearense do torcedor tricolor na atual temporada.

Ao todo, 26.703 leoninos já garantiram presença no duelo entre Leão e Massa Bruta. O número de check-ins é de 15.667, enquanto os 11.036 torcedores restantes compraram os ingressos, seja nas lojas físicas do clube ou na bilheteria virtual. ‘

Por ser o último jogo como mandante no ano de 2022, o escrete vermelho-azul-e-branco deseja contar com um Gigante da Boa Vista lotado e, por isso, lançou ingressos com valores promocionais, a partir de R$ 10,00. A bola rola às 20h30min.

