O goleiro Fernando Miguel concedeu entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, na manhã desta terça-feira, 8. Entre os assuntos conversados, o atleta do Leão do Pici falou sobre o processo de concentrações dos jogadores antes das partidas e aproveitou o momento para rasgar elogios ao companheiro Tinga, com quem divide espaço.

“É uma honra muito grande me concentrar com o Tinga porque eu vejo nele tudo o que um atleta precisa ser. A forma como ele se comporta, vive o esporte, vive o futebol, ele transcende. Ele não é só um atleta, ele é uma referência. O Tinga é fantástico, eu tenho um orgulho e um prazer muito grande em estar com ele nesses momentos”, disse o goleiro.

