Fortaleza abre check-in e faz promoção nos ingressos para jogo contra o RB Bragantino

Com o intuito de ter casa cheia no último jogo no Castelão em 2022, o Fortaleza fez promoção no preço do ingresso para a partida contra o Red Bull Bragantino, marcada para esta quarta-feira, 9, às 20h30min.

Três setores do estádio (Inferior Sul, Inferior Norte e Superior Central) estão com ingresso a R$ 20, mesmo preço cobrado para acompanhantes de sócios-torcedores na Superior Sul, onde o custo normal do bilhete é de R$ 80.

No setor Bossa Nova, o ingresso também custa R$ 80. Para o setor Especial, o preço é de R$ 60. Já para ver o jogo no setor Premium, o bilhete custa R$ 200. Há ingressos de meia-entrada para todas as cadeiras da arquibancada.

As torcedoras do Tricolor também foram privilegiadas. As mulheres que forem ao Castelão vão pagar meia-entrada em todos os setores, exceto nos camarotes. As vendas dos ingressos acontecem nas lojas oficiais do clube e estabelecimentos credenciados ou na Bilheteria Virtual.

Quanto aos sócio-torcedores, o check-in foi aberto nesta segunda-feira, 7.

Ingressos para Fortaleza x Red Bull Bragantino

Superior Sul: R$ 80,00 l R$ 40,00

Superior Sul (sócio acompanhante): R$ 20,00 l R$ 10,00

Inferior Sul: R$ 20,00 l R$ 10,00

Inferior Norte: R$ 20,00 l R$ 10,00

Superior Central: R$ 20,00 l R$ 10,00

Bossa Nova: R$ 80,00 l R$ 40,00

Especial: R$ 60,00 l R$ 30,00

Premium: R$ 200,00 l R$ 100,00

Superior Norte (visitante): R$ 80,00 l R$ 40,00



