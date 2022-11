Atacante desfalca Atlético-GO em duelo contra Fortaleza

O Fortaleza encara o Atlético-GO no próximo domingo, 6, no Castelão, em partida decisiva pela 36° rodada da Série A, e o adversário tem um desfalque importante no setor ofensivo. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Diego Churín é ausência para o técnico Eduardo Souza.

O jogador é o único homem de frente do elenco com características de atuar centralizado no ataque. Para realizar a função do argentino, os meia-atacantes Wellington Rato e Luiz Fernando podem ser os escolhidos para atuarem no setor. Desta forma, o comandante pode manter Shaylon no meio-campo e escalar Airton, que retorna de suspensão.

Em contrapartida, o técnico contará com os retornos de Willian Maranhão para o time titular, e Edson Fernando, que volta a ser opção no banco de reservas. Os dois retornam de suspensão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Palestra de Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, tem grande adesão na Confut

Marcelo Paz comenta sobre ascensão do Fortaleza na Série A e cita Libertadores

Fortaleza: como está a briga pela Libertadores após a 35ª rodada

Jogo decisivo

Fortaleza e Atlético-GO se enfrentam com objetivos distintos nesta reta final de Brasileirão. A três pontos do G-8, o Leão do Pici quer a vitória para permanecer na briga por uma vaga na próxima edição da Libertadores. Já o Dragão quer um triunfo fora de casa para seguir vivo na luta contra o rebaixamento. O time goiano pode ser rebaixado nesta rodada em caso de derrota para o Tricolor e vitórias de Cuiabá e Coritiba.

A bola vai rolar às 16 horas do domingo, 4, no Castelão. Mais de 33 mil torcedores já garantiram presença.

+ Tinga convoca a torcida e diz que Fortaleza segue sonhando com a Libertadores

Tags