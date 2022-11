Fortaleza: como está a briga pela Libertadores após a 35ª rodada

O Tricolor pode entrar no G-8 já na próxima rodada. Para isso, precisa vencer o Atlético-GO no Castelão e torcer por uma derrota do São Paulo diante do Fluminense e pelo menos empate entre América-MG e RB Bragantino

Apesar da derrota para o Palmeiras, o Fortaleza segue vivo e com boas possibilidades de conquistar uma vaga para a Copa Libertadores. Restando três jogos para o término do Campeonato Brasileiro, o Tricolor do Pici possui três pontos de diferença em relação ao São Paulo, primeiro clube a compor o G-8, zona que garante classificação à fase preliminar do torneio continental.

Na 10ª colocação com 48 pontos, o time comandado por Vojvoda não depende somente de si para alcançar o feito. Além da obrigatoriedade de vencer os jogos restantes, a equipe cearense também terá que torcer por tropeços do América-MG (9º colocado com 49 pontos), São Paulo (8º com 51 pontos) e Atlético-MG (7º com 52 pontos).

Sobre o assunto Vojvoda diz que Fortaleza não teve "inteligência" e "força" contra o Palmeiras

Tinga convoca a torcida e diz que Fortaleza segue sonhando com a Libertadores

Com revés para o Palmeiras, Fortaleza perde invencibilidade de oito jogos na Série A

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As perspectivas para a próxima rodada, porém, são positivas para o Fortaleza. Enquanto o Leão joga dentro de casa contra o Atlético-GO, que luta contra o rebaixamento, América-MG e São Paulo, principais concorrentes pela vaga, jogarão longe de seus domínios. O Coelho enfrenta o RB Bragantino no Nabi Abi Chedid, já o Tricolor Paulista encara o Fluminense no Maracanã. O Atlético-MG, por outro lado, recebe o Botafogo no Mineirão.

Fortaleza tem chance de entrar no G-8 na próxima rodada

Para o Fortaleza entrar no G-8 na 36ª rodada, é preciso vencer a sua partida diante do Atlético-GO e torcer por uma derrota do São Paulo e pelo menos um empate do América-MG. Neste cenário, o time cearense igualaria os 51 pontos do clube paulista e os ultrapassaria na tabela pelo critério de desempate por ter mais vitórias na competição.

+ Confira mais notícias sobre o Fortaleza Esporte Clube

Além do Dragão, o Tricolor do Pici terá embates contra o RB Bragantino, também na Arena Castelão, e diante do Santos, na Vila Belmiro, em partida válida pela última rodada do Brasileirão. O São Paulo ainda tem como adversário o Internacional, no Morumbi, e o Goiás, no Hailé Pinheiro, enquanto o América-MG enfrenta o já campeão Palmeiras no Allianz Parque e o Atlético-GO no Independência.

Jogos que interessam ao Fortaleza nesta reta final de Série A:

América-MG (9º colocado com 49 pontos): RB Bragantino fora; Palmeiras fora; Atlético-GO casa

São Paulo (8º colocado com 52 pontos): Fluminense fora; Internacional casa; Goiás fora

Atlético-MG (7º colocado com 52 pontos): Botafogo casa; Cuiabá casa; Corinthians fora



Confira a tabela atualizada: