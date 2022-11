Marcelo Paz comenta sobre ascensão do Fortaleza na Série A e cita Libertadores

Presidente do Leão do Pici conversou, de forma exclusiva, com o Esportes O POVO durante o "Confut Nordeste", evento voltado para gestão esportiva no futebol

Nesta quinta-feira, 03, foi iniciado o “Confut Nordeste”, evento voltado para a área de gestão esportiva no futebol. Um dos convidados para palestrar na conferência foi o presidente Marcelo Paz, do Fortaleza. Após a participação, o mandatário do tricolor cedeu entrevista exclusiva ao Esportes O POVO, que acompanhou de perto o primeiro dia de congresso.

Durante boa parte da atual edição do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza esteve dentro da zona de rebaixamento e na lanterna. Porém, neste momento, o cenário vivido pela equipe é totalmente diferente. Com ótima campanha no segundo turno, o Leão agora briga na primeira parte da tabela. Marcelo Paz comentou sobre a ascensão da equipe na Série A e citou a Copa Libertadores:

“Se a gente lembrar desse retrospecto muito recente, de terminar o primeiro turno com 15 pontos, muita gente imaginava o seguinte: se o Fortaleza chegar nas últimas rodadas ainda vivo para ficar na Série A, já é algo bom. A gente já se garantiu na Série A, também na Copa Sul-Americana e agora é brigar dentro dessa nova expectativa que foi criada, de conseguir uma vaga na Pre-Libertadores”, disse Paz ao Esportes O POVO.

Garantido na Série A para o próximo ano, o Fortaleza agora busca manter o técnico Juan Pablo Vojvoda. Pensando nisso, e também como forma de demonstrar gratidão ao treinador, a torcida leonina irá preparar um mosaico especial para homenagear o profissional argentino. Para Marcelo Paz, essa atitude da torcida pode sim ajudar em uma possível permanência do comandante:

“Acho que ajuda, né? Todo profissional que trabalha com futebol antes foi uma criança que sonhou em ser jogador, sonhou estar em um estádio cheio, sonhou ter o carinho das pessoas. O Vojvoda hoje tem o carinho da torcida do Fortaleza, mas dos torcedores de outros times do Brasil inteiro. Ele é muito querido, mas a identificação no Brasil, lógico, é com o Fortaleza, que foi o clube que abriu as portas para ele. Certamente isso tem algum peso, tem alguma influência”, afirmou.

Porém, o mandatário do Leão do Pici listou uma série de fatores que podem contribuir em uma possível continuidade de Vojvoda no escrete do Pici:

“Como o Alex (Santiago) bem falou, é torcida, é ambiente, é elenco para o próximo ano, são as ambições do clube, melhoria estrutural. É tudo isso somado para que a gente possa permanecer junto nesse trabalho”, afirmou.

Confut Nordeste

Marcada para os dias 3, 4 e 5 de novembro, a Confut Nordeste 2022 tem como palco o Gran Mareiro Hotel e a Arena Castelão, em Fortaleza, Ceará. A Conferência busca promover um ambiente de geração de negócios, networking e exposição de conteúdos que colaborem para o desenvolvimento da indústria do futebol.

O evento está contando com mais de 100 speakers, entre eles especialistas em áreas como gestão do futebol profissional, finanças, comunicação e marketing, inovação, entre outras. Além disso, diversos clubes estão confirmados na Conferência. Ceará, Fortaleza, Atlético-MG, América-MG, Grêmio, Botafogo-RJ, Bahia, Atlético Cearense, Fluminense-RJ, CRB, ABC, Remo, Red Bull Bragantino, Botafogo-PB, são algumas das equipes que estarão presentes na Confut.

A programação do evento conta com Rodadas de Debate, Cases e a Feira de Negócios. Além disso, na edição de 2022, a maior Conferência do Futebol Nacional estando realizando a “Oficina Confut”, em que profissionais gabaritados do mercado ensinam, da forma mais prática possível, como executar o trabalho que eles desempenham em seus clubes e instituições onde atuam.

Para mais informações, acesse o site: confutnordeste.com.br



