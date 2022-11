Palestra de Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, tem grande adesão na Confut

O presidente Marcelo Paz, do Fortaleza, foi um dos convidados do primeiro dia da “Confut Nordeste”, evento voltado à gestão esportiva no futebol, nesta quinta-feira, 3, no Gran Mareiro Hotel, na capital cearense. A palestra do mandatário tricolor foi uma das mais visadas pelo público presente.

As conquistas recentes do Fortaleza dentro de campo são consequência do bom trabalho realizado pela diretoria leonina, que é encabeçada por Marcelo Paz. Diante do sucesso alcançado nos últimos anos, a palestra do presidente do escrete do Pici foi a que teve maior adesão do público, ocasionando assim a lotação total da sala.

Após a palestra, o presidente do Leão foi entrevistado com exclusividade pelo Esportes O POVO, que acompanhou de perto o primeiro dia da Confut, e brincou sobre a lotação durante sua apresentação:

“O Confut é um evento já consolidado no calendário do nordeste, e até nacional, falando de gestão esportiva, mais especificamente de futebol. Tive o prazer de falar para eles pela terceira vez e estava cheio o auditório, coisa boa”, brincou.

Durante sua participação na conferência, Marcelo Paz apresentou o case “Fortaleza Esporte Clube: A Bola Não Entra Por Acaso”, onde buscou abordar os motivos que levaram o escrete do Pici ao sucesso visto nos últimos anos:



“Ali a gente falou do clube como um todo. O torcedor em geral, às vezes mesmo a imprensa, tem acesso mais ao futebol, aos treinos, aos jogos, logística. Mas tem uma estrutura por trás de pessoas, de processos, de gestão, de marca do clube, que a gente expõe nessa palestra para entender que a bola não entra por acaso”, disse.

“Muita gente envolvida, diretoria como um todo, funcionários executivos do clube, trabalhando para o que todo mundo vê, que é a bola, que é o campo, que são as competições. Então é um momento que a gente pode elucidar um pouco mais esse trabalho”, completou.

Confut Nordeste

Marcada para os dias 3, 4 e 5 de novembro, a Confut Nordeste 2022 tem como palco o Gran Mareiro Hotel e a Arena Castelão, em Fortaleza, Ceará. A Conferência busca promover um ambiente de geração de negócios, networking e exposição de conteúdos que colaborem para o desenvolvimento da indústria do futebol.

O evento está contando com mais de 100 speakers, entre eles especialistas em áreas como gestão do futebol profissional, finanças, comunicação e marketing, inovação, entre outras. Além disso, diversos clubes estão confirmados na Conferência. Ceará, Fortaleza, Atlético-MG, América-MG, Grêmio, Botafogo-RJ, Bahia, Atlético Cearense, Fluminense-RJ, CRB, ABC, Remo, Red Bull Bragantino, Botafogo-PB, são algumas das equipes que estarão presentes na Confut.

A programação do evento conta com Rodadas de Debate, Cases e a Feira de Negócios. Além disso, na edição de 2022, a maior Conferência do Futebol Nacional estando realizando a “Oficina Confut”, em que profissionais gabaritados do mercado ensinam, da forma mais prática possível, como executar o trabalho que eles desempenham em seus clubes e instituições onde atuam.

Para mais informações, acesse o site: confutnordeste.com.br



