Jogo entre Fortaleza e Atlético-GO já tem 23 mil de público antecipado

O duelo entre Leão e Dragão acontecerá neste domingo, 6, no Castelão, às 18h30min, válido pela 36ª rodada da Série A. O número exato da primeira parcial foi de 23.813

A cinco dias da partida entre Fortaleza e Atlético-GO, mais de 23 mil torcedores do Leão já garantiram presença no Castelão, pouco mais de 24 horas após o início da venda de ingressos e abertura do check-in.

O número exato do público antecipado, na primeira parcial divulgada pelo Tricolor, foi de 23.813 torcedores. A maioria são sócios-torcedores, que realizaram check-in (17.001). Outros 6.815 bilhetes foram vendidos de forma avulsa.

Na briga por uma vaga na Pré-Libertadores de 2023, o Fortaleza quer a torcida bem perto nas partidas finais que disputa na Série A, por isso fez promoção no preço das entradas para o setor superior, com os acompanhantes de sócios pagando R$ 15.

Neste duelo, a torcida tricolor vai fazer mosaicos em homenagem ao técnico Juan Pablo Vojvoda, com o objetivo de sensibilizar o argentino para que ele renove contrato com o Fortaleza.

O duelo entre Leão e Dragão acontecerá neste domingo, 6, no Castelão, às 18h30min, válido pela 36ª rodada da Série A do Brasileiro. Antes, porém, o Fortaleza encara o Palmeiras, nesta quarta-feira, 2, no Allianz Parque.



