FCF e clubes definem fórmula de disputa do Campeonato Cearense 2023

Nesta edição do Estadual, os dez clubes serão divididos em dois grupos de cinco equipes para jogos de ida contra os integrantes da outra chave. Também será disputada a Taça Pedro Basílio que garante ao campeão vaga para a Copa do Brasil

A Federação Cearense de Futebol (FCF) realizou nesta terça-feira, 1º, conselho técnico que definiu a fórmula de disputa do Campeonato Cearense de 2023. Com a aprovação dos dez clubes participantes, a competição terá quatro fases e um quadrangular de rebaixamento.

O certame tem início programado para o dia 15 de janeiro. Já o último jogo da final está previsto para 9 de abril. Ao todo, serão 11 datas para os jogos do certame: 15, 25 e 29 de janeiro; 1º, 8, 12, 26 de fevereiro; 12 e 19 de março; e 2 e 9 de abril.

Fórmula de disputa

Na primeira fase, os dez clubes serão divididos em dois grupos (A e B) de cinco equipes. Cada time jogará partidas de ida contra os integrantes da outra chave, em cinco datas.

Ao final, as três melhores equipes de cada grupo estarão classificadas, sendo que o 1º colocado de cada chave se classifica direto para a fase semifinal. Os cartões amarelos serão zerados ao término da fase de grupos.

Passado a etapa inicial, será realizado um quadrangular com jogos de ida e volta entre o 4º e 5º colocado dos grupos A e B para definir o rebaixamento. A contagem de pontos será zerada, e os dois melhores colocados garantem a permanência para o Campeonato Cearense de 2024. Os dois clubes com menor pontuação serão rebaixados e disputarão a Série B do Estadual na temporada seguinte.

Os dois grupos do Campeonato serão formados através de sorteio, obedecendo a ordem do ranking cearense. Os cinco melhores da lista terão três mandos de campo na primeira fase, enquanto os demais ficarão com dois mandos.

Nas quartas de final, os 2º e 3º colocados de cada grupo se enfrentam em partidas de ida e volta. Os vencedores destes duelos se juntam aos primeiros colocados e jogam a semifinal em partidas de ida e volta em busca de uma vaga na final. A decisão também será em dois confrontos.

Taça Pedro Basílio

Nesta edição, será instituída a Taça Pedro Basílio, que será disputada por oitos clubes, com exceção do 1º e 2º colocados no ranking cearense, que são Fortaleza e Ceará, respectivamente.

O melhor time da primeira fase conquistará a taça e ganhará uma vaga na Copa do Brasil de 2024. Não serão considerados os pontos em disputa nos jogos diante do Leão e do Vovô. Assim a pontuação será unicamente nos duelos entre os outros oito clubes.

Critérios de desempate

O primeiro critério de desempate na primeira fase, na Taça Pedro Basílio e no quadrangular de rebaixamento será o número de vitórias. Na sequência, constarão em ordem de prioridade: saldo de gols, gols marcados, menor número de cartões vermelhos recebidos, menor número de cartões amarelos recebidos e, por último, sorteio.

Já nas fases quartas de final, semifinal e final, em caso de empate em pontos ganhos, o primeiro critério será o saldo de gols. Persistindo o empate, o confronto será decidido em cobranças de pênaltis.

Inscrição de atletas

Cada clube poderá inscrever até 40 atletas na competição. Até 11 de janeiro, data que antecede a primeira rodada, cada clube deverá, obrigatoriamente, ter 20 inscritos. A data final para inscrição de jogadores no certame é 10 de fevereiro.

