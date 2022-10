Em contato com Marcelo Paz, presidente do Corinthians nega ter feito proposta a Vojvoda

O atual presidente do Corinthians, Duilio Monteiro Alves, ligou para o atual mandatário do Fortaleza, Marcelo Paz, para afirmar que o clube paulista não fez qualquer proposta pelo atual técnico do Tricolor do Pici, Juan Pablo Vojvoda. A informação foi divulgada na noite desta quarta-feira, 26, no Blog do PVC, do Globo Esporte.

A notícia veio a público após especulações que haviam surgido durante esta quarta de que o Timão havia feito uma proposta ao treinador argentino, na qual ele ganharia o triplo do salário que recebe atualmente no Fortaleza. De acordo com a coluna do jornalista, Marcelo Paz teria sido gentil no telefonema e entendeu que o atual presidente do Corinthians não faria a ligação se fosse para ser desmentido no dia seguinte.

O mandatário corintiano ainda fez questão de acentuar que clube paulista pensa somente na permanência do português Vítor Pereira e, por esse motivo, não poderia motivação para sondar o argentino.

O contrato atual de Vojvoda com o Fortaleza vai até o final de 2022.

