Paciência, projeto e otimismo: como o Fortaleza trata a renovação de Vojvoda

Livre do risco de rebaixamento e com grandes chances de disputar uma competição internacional em 2023, o Fortaleza já pavimenta o planejamento para a próxima temporada e quer contar com Juan Pablo Vojvoda no comando. Para isso, o clube do Pici adota paciência nas conversas, vislumbra projeto esportivo ambicioso e demonstra otimismo na renovação de contrato, apurou o Esportes O POVO.

Valorizado no mercado da bola pelos títulos e feitos inéditos à frente do Tricolor, o treinador argentino não pretende abrir negociação antes do fim do Campeonato Brasileiro, no qual a equipe tem chances de conquistar classificação para a Copa Libertadores pelo segundo ano consecutivo. O vínculo atual tem duração até o fim deste ano.

Apesar disso, a cúpula de futebol do Leão e o técnico já trocam ideias sobre 2023, soube o Esportes O POVO. Vojvoda pediu, por exemplo, a ampliação do gramado do Centro de Excelência Alcides Santos. O comandante também já expôs quais erros considera que foram cometidos na atual temporada, em que o time amargou a lanterna da Série A enquanto avançava na Libertadores e Copa do Brasil, e quais pontos podem ser aprimorados.

O presidente Marcelo Paz e o 2º vice-presidente e diretor de futebol Alex Santiago, que conduziram a negociação para a contratação do treinador e mantêm contato no dia a dia, usam a boa relação e a paciência como trunfos para as tratativas. Apesar das conversas sobre presente e futuro, os dirigentes deixam o argentino à vontade para avançar em questões burocráticas de um eventual acordo após sinalização positiva — valores, período e cláusulas, por exemplo.

O Fortaleza desejaria renovar com Vojvoda ao menos até o final de 2024, quando se encerra o mandato de Paz, mas entende que o profissional de 47 anos deve optar por um vínculo com duração de uma temporada.

O clube considera que os objetivos para o próximo ano são suficientemente atrativos para mantê-lo: a disputa do inédito pentacampeonato estadual, a chance de conquistar o tri da Copa do Nordeste, uma nova competição internacional no calendário (Sul-Americana ou Libertadores) e o Brasileirão.

Em duas temporadas no Pici, Juan Pablo Vojvoda ostenta o bicampeonato estadual e o título do Nordestão — foram as primeiras conquistas no currículo como treinador, todas de forma invicta. Além disso, levou o Leão à semifinal da Copa do Brasil, às oitavas de final da Libertadores e ao G-4 da Série A pela primeira vez na história.

O projeto esportivo, inclusive, é considerado fator fundamental para uma definição. O Tricolor sabe que não teria condições de concorrer financeiramente contra os principais clubes brasileiros e equipes do exterior. O argentino, inclusive, recebeu este ano oferta de um time árabe que previa cifras mensais oito vezes maiores do que recebe no Pici — ou seja, cerca de R$ 3 milhões a cada 30 dias —, mas recusou.

O treinador não costuma revelar à diretoria do Fortaleza as propostas que recebe e nem pretende ouvir possíveis interessados em meio à reta final da temporada, mas tem o nome bem avaliado em equipes como Corinthians, Santos, Atlético-MG, Athletico-PR e Bahia. O Peixe já tentou contratá-lo quando ele tinha acordo firmado com o Leão, e o Galo fez investida — também recusada — no final de 2021.

Diante deste cenário, os dirigentes do Tricolor têm otimismo em um desfecho positivo nas tratativas para manter Vojvoda na próxima temporada e conta com a torcida como trunfo: o argentino, que se emocionou e exibiu em tempo real para os filhos a festa dos torcedores no dia do aniversário do clube, deve ser homenageado em um mosaico na Arena Castelão.

